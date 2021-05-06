Компания Безоса назначила дату первого туристического полета в космос

Американская компания Blue Origin впервые отправит пассажира в суборбитальный туристический полет на своем корабле New Shepard 20 июля. В пресс-службе компании сообщили, что билет к звездам разыграют на аукционе.

"New Shepard отправит своего первого астронавта в космос 20 июля. Мы предлагаем одно место в этом первом полете победителю онлайн-аукциона Blue Origin", - говорится в сообщении. Торги, как ожидается, пройдут в три этапа и закончатся 12 июня.

Ранее Blue Origin 15 раз испытывала свой суборбитальный корабль, однако в роли "пассажира" выступал снабженный датчиками манекен в человеческий рост по имени "Скайуокер" - в честь героя киносаги "Звездные войны" Люка Скайуокера.