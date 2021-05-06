Коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель Земли

Доля заразившихся новой коронавирусной инфекцией жителей Земли превысила 2%. Это следует из подсчетов ТАСС, основанных на данных властей, экспертов и СМИ.

На данный момент COVID-19 заразились в общей сложности 155,9 млн человек. При этом общее население планеты ООН оценивает в 7,795 млрд человек.

В текущий момент в мире документально зафиксировано 155,9 тысячи случаев заболевания. Почти половина из них зарегистрирована в пяти странах - США (32,7 млн), Индии (21,5 млн), Бразилии (15 млн), Франции (5,8 млн) и Турции (5 млн).