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06.05.2021 12:38
Рубрика: Власть

Лавров дал прогноз по развитию торговли между Россией и Арменией

Текст: Александр Саможнев

Спад товарооборота в торговле между Россией и Арменией носит временный характер, объемы будут наращиваться по мере преодоления пандемии коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

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По словам Лаврова, нет сомнений в том, что по мере выхода из эпидемиологической ситуации товарооборот будет увеличен, причем быстрыми темпами. Спад в торговле составил 9,6%, однако сохранившийся объем в размере 2,3 миллиарда долларов все равно остается весьма солидным.

Конкретными вопросами восстановления роста товарооборота занимается межправительственная комиссия. Вице-премьеры Алексей Оверчук и Мгер Григорян, которые возглавляют эту структуру, находятся в тесном контакте, у них есть понимание того, как налаживать дополнительные направления сотрудничества.

Глава МИД РФ обратил также внимание на "возможности, которые открываются в результате работы трехсторонней группы вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе". "Когда эти договоренности будут достигнуты, в чем нет никаких сомнений, они существенно позволят нарастить объем и российско-армянского, и в целом взаимодействия между Арменией и соседями по региону", - заключил Лавров.

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