Лавров объявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе на земле

Ситуация в Нагорном Карабахе на земле нормализовалась, а те незначительные инциденты, которые еще пока возникают, оперативно и эффективно решают российские миротворцы. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В четверг в Ереване Лавров проводит встречу с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"В нагорнокарабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора", - сказал Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Он заверил, что "незначительные инциденты" "оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворческими военнослужащими". "Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными", - подчеркнул Лавров.

В свою очередь, его армянский коллега заявил, что присутствие российских миротворцев предотвратило дальнейшее насилие в отношении жителей Нагорного Карабаха, и отметил, что подключение международных организаций к восстановлению мирной жизни в регионе не должно быть политизировано.