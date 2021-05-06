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06.05.2021 08:14
Рубрика: Власть

Лавров: Определяющие политику РФ люди не сомневаются в союзе с Казахстаном

Текст: Диана Ковалева

Никогда из уст лиц, определяющих политику РФ, не прозвучат сомнения касаемо союзничества с Казахстаном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что- либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит", - цитирует Лаврова казахстанское агентство Хабар.

По словам министра, существующие между Россией и Казахстаном договоренности основаны на уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости друг друга. Глава российской дипломатии уверен, что высказывания некоторых политиков в РФ, которые подрывают существующую основу отношений России и Казахстана, "не будут обличены даже подобием реальной политики".

"Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что, если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Я думаю, что такие сомнительные, провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, - это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, ограничивались дискуссионными клубами", - заключил Лавров.

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