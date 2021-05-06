Лавров: РФ и Армения проведут консультации по евроатлантической тематике

Москва и Ереван намерены провести консультации по евроатлантической и европейской тематике. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с и. о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

"По линии министерств иностранных дел у нас осуществляются регулярные доверительные консультации по вопросам взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС. Планируются консультации и по европейской и евроатлантической тематике, а также по вопросам отношений наших стран с государствами Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна и проблематике Ближнего Востока и Севера Африки", - сказал Лавров.

По его словам, Россия и Армения поддерживают интенсивный политический диалог, в том числе между президентом РФ Владимиром Путиным и и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Напомним, ранее премьеры двух стран также провели переговоры в Казани в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

Айвазян, в свою очередь, сообщил, что намерен обсудить с Лавровым политическую координацию в сфере экономики, напомнив, что взаимодействие двух стран осуществляется, помимо всего прочего, через межправкомиссию по экономическому сотрудничеству, межпарламентскую комиссию, а также комиссию по военно-техническому сотрудничеству.