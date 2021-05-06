Лавров: РФ привержена обеспечению безопасности Армении

РФ привержена обеспечению безопасности Армении как своего союзника, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Об этом шла речь и в ваших контактах с президентом Путиным, и в контактах, которые регулярно, интенсивно ведутся нашими оборонными ведомствами. Здесь не может быть никаких сомнений", - сказал Лавров.

По его словам, сотрудничество Москвы и Еревана реализуется на всех направлениях, в том числе политическом, экономическом, военном и военно-техническом.