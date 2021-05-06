Лавров: РФ прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз "Спутника V"

Москва прорабатывает возможность поставить в Армению один миллион доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с и. о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

"С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины "Спутник V". Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия - 15 тысяч доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление одного миллиона доз", - сказал Лавров.

Напомним, в Армении "Спутником V" уже прививают медработников, людей с хроническими заболеваниями, сотрудников социальных учреждений и проживающих в них в возрасте от 18 до 55 лет.