Лавров в Ереване почтил память жертв геноцида армян

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в здание МИД Армении для встречи с и.о. руководителя ведомства Арой Айвазяном. После этих переговоров глава российской дипломатии проведет встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Сообщается, что до приезда в МИД республики Лавров почтил память жертв геноцида армян, возложив вместе с Айвазяном цветы к мемориалу в центре Еревана. Мемориал памяти жертв геноцида расположен на холме Цицернакаберд, что в переводе означает "крепость ласточки". Он был основан в 1967 году.

Также Лавров и Айвазян полили ель на Аллее памяти, которую российский министр посадил в 2007 году. Напомним, на аллее растут порядка 200 деревьев, которые в прошлом посадили известные политики.

Ожидается, что 10-11 мая Лавров посетит с рабочим визитом Баку.