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06.05.2021 10:05
Рубрика: В мире

Лавров в Ереване почтил память жертв геноцида армян

Текст: Диана Ковалева
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в здание МИД Армении для встречи с и.о. руководителя ведомства Арой Айвазяном. После этих переговоров глава российской дипломатии проведет встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Сообщается, что до приезда в МИД республики Лавров почтил память жертв геноцида армян, возложив вместе с Айвазяном цветы к мемориалу в центре Еревана. Мемориал памяти жертв геноцида расположен на холме Цицернакаберд, что в переводе означает "крепость ласточки". Он был основан в 1967 году.

Также Лавров и Айвазян полили ель на Аллее памяти, которую российский министр посадил в 2007 году. Напомним, на аллее растут порядка 200 деревьев, которые в прошлом посадили известные политики.

Ожидается, что 10-11 мая Лавров посетит с рабочим визитом Баку.

В мире экс-СССР Армения Правительство МИД

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