Лукашенко: Система госуправления в Беларуси работает четко и слаженно

Даже в самых непростых ситуациях, заявил Александр Лукашенко, система государственного управления, благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине, функционирует четко и слаженно. На это глава государства акцентировал внимание 6 мая на совещании, посвященном вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.

Президент, информирует его пресс-служба, дал понять, что на текущем этапе речь не идет о кардинальном сломе старой системы, а лишь о придании импульса ее дальнейшему развитию. "Считаю, что самое важное в этой связи - кадры. Нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нужны действительно государственные люди. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность - служить стране и белорусскому народу", - подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что обеспечение высокого статуса и престижности профессии невозможно без закрепления социально-правовых гарантий, которые должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника. Статус госслужащего, полагает президент, поднимется высоко, но и требования будут соответствующие.

На решение этих задач и направлен проект нового закона "О государственной службе". Работа над ним велась несколько лет. В декабре прошлого года депутаты приняли законопроект в первом чтении. Президент поинтересовался у участников совещания, насколько документ будет отвечать требованиям государства и общества, какие предусмотрены подходы для достижения баланса дисциплины, ответственности госслужащих и повышения престижа государственной службы. Он еще раз подчеркнул, что "права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя", - предупредил белорусский лидер.

Как доложил на совещании глава администрации президента Игорь Сергеенко, три года назад по поручению главы государства была создана рабочая группа и в последующем проходили обсуждения новой редакции закона о госслужбе и разработанных в ее развитие проектов указов.

В документе предусмотрены общие для всех служащих нормы, определяющие принципы государственной службы и понятия. Вводится реестр должностей и совершенствуется существующая система классов государственных служащих. Реестр позволит дифференцировать гражданские должности и соответствующую им оплату труда в зависимости от уровня государственного органа, возлагаемых на служащего полномочий, уровня квалификации, стажа гражданской службы. В этих целях подготовлен проект указа о государственных гражданских должностях.

Предусматривается также и усиление дисциплины и ответственности гражданских служащих в целях сближения их правового статуса с военнослужащими. В частности, определяется понятие служебной дисциплины гражданских служащих и способы ее обеспечения по аналогии с требованием воинских уставов и уставов военизированных организаций, закрепляются общие требования к этическому поведению гражданских служащих по аналогии с положениями действующих дисциплинарных уставов, распространяющие свое действие как на служебное поведение, так и на поведение в быту.