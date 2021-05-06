Зюзинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии 56-летнюю жительницу Подмосковья Елену Лебедеву и 45-летнюю ростовчанку Анну Сидненко.

Участниц криминального дуэта, которые выдавали себя за монахинь, признали виновными в крупном хищении чужого имущества путем обмана.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, Лебедева и Сидненко в январе 2021 года подыскали в Северном Бутове жертву мошенничества - 66-летнюю местную жительницу. Они оделись как монахини, после чего познакомились с пенсионеркой на улице и убедили, что на нее наведена смертельная порча, от которой она и ее дочь должны умереть. При этом старшая из "монахинь" - Лебедева пообещала женщине провести обряд снятия порчи. Для этого она попросила принести соль и воду, а также все деньги, которые есть дома. Пенсионерка пошла в квартиру с молодой "монахиней" Сидненко, забрала 500 тысяч рублей и вынесла их Лебедевой. Проведя обряд "снятия порчи" и очистки денег, мошенница вернула пенсионерке "куклу" из обрезков газет и убедила положить пакет под подушку и трое суток не открывать его. После чего мошенницы скрылись. На суде Лебедева и Сидненко полностью признали свою вину и вернули потерпевшей похищенные полмиллиона.