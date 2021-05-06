Мезенцев и Семашко возложили венки к могиле Неизвестного солдата

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко вместе с представителями Постоянного комитета и посольства республики почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

России и Беларуси ни в коем случае нельзя отказываться от сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, поделился с журналистами своим мнением после церемонии Дмитрий Мезенцев.

"Забыть предков, забыть дедов, отцов и биться только за вкусный стол, за комфорт, хорошую машину и отдых на море - это жизнь? Или все-таки нужно жить соразмерно тому подвигу, который был совершен? На мой взгляд, ответ совершенно очевиден!", - считает государственный секретарь.

Работа по сохранению исторической памяти о войне в России и Беларуси продолжится, заявил он, добавив, что даже вопросы экономической интеграции не могут и не будут с ней конкурировать.

"Мы выходим на выпуск ежегодника, посвященного наиболее редким экспонатам военно-исторических музеев Беларуси и России. И хотим на ряде площадок, прежде всего в приграничных областях наших стран, организовать масштабные молодежные дискуссии о том, что для нас значит эта Победа", - поделился он ближайшими планами действий в этом направлении.

Великая отечественная война была серьезнейшим испытанием для всех народов, населяющих Советский Союз, напомнил Владимир Семашко.

"Вы знаете, как сложно досталась нам Победа. Сейчас некоторые рассуждают о том, кто внес больший вклад в нее, но ответ на этот вопрос простой: сравните, сколько жизней положил на алтарь Победы Советский Союз и сколько - другие страны", - предложил Семашко.