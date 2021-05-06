Мясо ожидаемо подорожало на майские праздники

В период с 27 апреля по 4 мая цены выросли почти на все мясо: баранина подорожала на 1,3%, свинина - на 0,6%, говядина - на 0,5%. Зато мясо кур подешевело на 0,1%, следует из данных Росстата.

Подталкивали цены традиционный рост спроса на мясо после Пасхи (в этом году она выпала на 2 мая) и длинные майские выходные. Кроме того, по мнению руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в праздники люди позволяют себе покупать более дорогое мясо - например, свиную шейку или корейку.

Подорожали на прошлой неделе и яйца - на 0,4%. В некоторых регионах рост цен достигал 3,9%.

Гречка выросла в цене на 0,5%. С начала года она подорожала на 4,7%. Накануне правительство приняло решение о запрете экспорта гречихи с 5 июня по 31 августа. Тем самым кабмин рассчитывает удержать необходимый объем крупы внутри страны и стабилизировать цены на полках магазинов.

Стоимость подсолнечного масла увеличилась на 0,5%, сахара - на 0,1%. Напомним, еще 16 декабря прошлого года цены на сахар были заморожены для розницы на уровне 46 рублей за кг, на подсолнечное масло - 110 рублей за литр. Соглашения о заморозке цен действуют по сахару до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.

На прошлой неделе также наблюдался рост цен на маргарин (0,5%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,7%. Лидерами роста среди овощей оказались огурцы (7,6%), капуста белокочанная (4%) и картофель (2,5%).

Снижались цены на пшено (на 0,4%), муку пшеничную (на 0,3%), творог жирный, макаронные изделия (0,2%). Неизменными остались цены на масло сливочное, сосиски, сардельки, соль и водку.

В целом недельная инфляция сохраняется на уровне 0,2%. С начала года индекс потребительских цен составил 102,8%.