Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

Минфин с 11 мая по 4 июня закупит в резервы иностранной валюты по бюджетному правилу на 123,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Таким образом, Минфин снизит покупки валюты по сравнению с апрельскими показателями на несколько десятков миллиардов рублей.

Из релиза следует, что ежедневный объем покупок иностранной валюты Минфином с 11 мая по 4 июня составит 6,5 млрд рублей. С 7 апреля по 7 мая Минфин анонсировал покупки валюты на 185,7 млрд рублей. С 5 марта по 6 апреля ведомство покупало валюту на 148,1 млрд рублей, а с 5 февраля по 4 марта закупки составили всего 45,6 млрд рублей.

Снижение майских покупок связано с небольшим удешевлением средних цен на нефть в апреле. По данным Минфина, баррель нефти российской марки Urals стоил в апреле 62,5 доллара. В марте тот же показатель составлял 63,62 доллара за баррель.

Минфин покупает иностранную валюту на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля Urals находится выше цены отсечения (в 2021 году - 43,3 доллара, исходя из этой цены нефти сверстан федеральный бюджет). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было почти весь 2020 год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

Операции по покупке иностранной валюты на открытом рынке для Минфина проводит Банк России.