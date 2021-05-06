Минприроды опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод

Никаких ограничений на сбор в лесах грибов или березового сока в России нет, ходить за ними в лес можно совершенно спокойно, а требовать от человека с корзинкой или банкой для сока договора аренды лесного участка никто не вправе, напоминает Минприроды. По данным ведомства, публикации, в которых утверждается обратное, не соответствуют действительности.

При этом в ряде регионов действуют свои особые правила, уточнили в министерстве, и их соблюдать надо, "но это единичные случаи, и они не действуют для всей России". Например, в Тверской области действует ограничения по минимальным размерам шляпок собранных грибов - совсем "малышей" срезать запрещено региональным законом.

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов, - резюмировали в Минприроды. - Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!".

Для предпринимателей, которые заготавливают в лесах грибы, ягоды, лекарственные и другие дикорастущие растения, существуют свои отдельные правила. Но применять их к отдельному гражданину никто не вправе, подчеркнули в министерстве.