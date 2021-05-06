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06.05.2021 10:49
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов. К 2030 году ее уровень должен вырасти более чем на 10% - до 82,9%, граждане смогут быстрее подключаться к сетям и с меньшими затратами.
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Планом предусмотрено, что до 1 июля в правительство представят график догазификации населенных пунктов на 2021-2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Президент поручил в таких населенных пунктах довести газ до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан. Кроме того, планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учета и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов.

До конца второго квартала ведомства подготовят предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Потребители к этому сроку смогут заключать комплексные договора на обеспечение газом.

В "дорожную карту" включены 54 мероприятия. Большая часть будет реализована в 2021-2022 годах. Министерство энергетики обязали ежеквартально отчитываться перед правительством о выполнении мероприятий.

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