Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции. Задача более 20 мероприятий - профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. В правительстве намерены усилить контроль за соблюдением запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

Также будут уточнены требования к упаковке на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Она должна быть стандартной по размеру и обезличенной, а 75 процентов площади занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Предполагается введение запрета на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и на использование ароматизаторов, красителей, усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. Вторая мера коснется в том числе жидкостей для электронных сигарет.

Концепцию государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции правительство утвердило в 2019 году. Ее цель - к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29 до 21 процента, достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.