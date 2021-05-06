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06.05.2021 12:36
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции. Задача более 20 мероприятий - профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. В правительстве намерены усилить контроль за соблюдением запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Также будут уточнены требования к упаковке на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Она должна быть стандартной по размеру и обезличенной, а 75 процентов площади занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Фото: EPA
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Предполагается введение запрета на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и на использование ароматизаторов, красителей, усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. Вторая мера коснется в том числе жидкостей для электронных сигарет.

Концепцию государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции правительство утвердило в 2019 году. Ее цель - к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29 до 21 процента, достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Стандарты для табачной продукции Алкоголь и табак

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