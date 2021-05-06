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06.05.2021 10:44
Рубрика: Общество

Найдена самая древняя могила человека в Африке

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: © Jorge González/Elena Santos Фото: © Jorge González/Elena Santos
Фото: © Jorge González/Elena Santos

Могила, которой насчитывается примерно 78 тысяч лет, обнаружена археологами на территории современной Кении. Останки находились в пещере Panga ya Saidi в округлой погребальной яме.

Фото: Dr. Karel Innemee / Nauka w Polsce
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По информации Nature, чтобы идентифицировать найденные человеческие кости, ученые работали целый год. В результате, выяснилось, что останки принадлежат мальчику, которому на момент смерти было примерно 2, 5 - 3 года. Исследователи дали ему имя Мтото. На суахили, одном из самых распространенных в Африке языке, это значит "ребенок".

Некоторые факты говорят о том, что при захоронении использовался саван. Это позволяет предположить, что уже в те далекие времена у африканских племен были сложившиеся традиции захоронения.

В Африке найдено не так уж много захоронений, относящихся к каменному веку. В Евразии могил того времени обнаружено значительно больше, хотя считается, что именно в Африке зародилось человечество. Палеоантропологии объясняют этот факт различием погребальных обрядов.

Детская могила, найденная в Кении, дает понимание того, как древние люди хоронили умерших детей.

Общество Наука

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