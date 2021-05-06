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06.05.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Молочную продукцию из стран ЕАЭС пустят в Россию по новым правилам

Текст: Татьяна Карабут
Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) теперь вправе сами определять дату введения и порядок маркировки молочной продукции на своей территории. Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об этом вступило в силу 6 мая 2021 года.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке. Но с 1 июня она станет обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только с 1 декабря 2023 года начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Эксперты обеспокоены ростом себестоимости производства молока

В ЕАЭС соглашение о маркировке товаров средствами идентификации вступило в силу 29 марта 2019 года. Маркировке, как и в России, подлежит почти вся молочная продукция: молоко, сливки, творог, сыр, йогурт, кефир, пахта, сливочное масло, молочные пасты, мороженое и т. д.

Однако, по мнению заместителя председателя Комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой, другие страны Союза оказались не готовы к внедрению маркировки одновременно с Россией. Поэтому было принято решение предоставить право нашим партнерам по ЕАЭС самим определять, когда они войдут в систему маркировки.

В этой ситуации российские производители молочной продукции оказываются в неравных условиях со своими коллегами из стран ЕЭАС, считает эксперт. "Российские производители будут обязаны выполнять требования по цифровой маркировке, а наши страны-партнеры, которые имеют возможность беспошлинной торговли, не обязаны", - поясняет Петрова.

Получается, что из стран ЕАЭС можно будет поставлять в Россию продукцию без маркировки (и, соответственно, без подтверждения качества продукции) и по прежним ценам. А российские производители должны будут потратиться на внедрение маркировки и с ее помощью доказать качество своей продукции. При этом неизбежно расходы на маркировку будут заложены в конечную цену продукции. Марина Петрова напоминает, что за последний год у наших производителей себестоимость переработки молочной продукции выросла на 18-20%, однако транслировать это повышение в розницу они не могут из-за не полностью восстановившегося спроса.

Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара, от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки.

Экономика АПК Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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