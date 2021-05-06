Западные информационные ленты взорвала новость: жительница африканской страны Мали родила сразу девять детей - пять девочек и четырех мальчиков. Министерство здравоохранения республики сообщило, что мать и младенцы чувствуют себя хорошо.

Четыре сыночка и пять лапочек-дочек родились сразу у жительницы Мали Халимы Сиссе. Все чувствуют себя хорошо. Фото: Соцсети

По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны. 4 мая 2021 года Халима Сиссе родила путем кесарева сечения. Кстати, по результатам ультразвуковых исследований, проводившихся как в Мали, так и в Марокко, врачи готовились принять всего семь малышей. Но их оказалось больше.

Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности". Как сообщает агентство Франс-Пресс, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель она вместе с детьми должна вернуться в Мали.

При этом представитель минздрава Марокко заявил, что ему ничего неизвестно о том, что где-то в стране произошло такое редкое явление - рождение сразу девятерых детей.

По данным Всемирного банка, Мали занимает второе место в мире по количеству детей на одну женщину, уступая лишь Нигеру. Также Мали входит в тройку стран Африки с самым молодым населением. Средний возраст жителей государства составляет 16,3 года. Надо сказать, что обычно многоплодная беременность возникает в результате ЭКО, причем в тех случаях, когда переносят не один эмбрион, а несколько. Каждый год во всем мире регистрируется всего около 150 случаев появления на свет пятерняшек и около 95 случаев рождения шестерняшек.

Так сенсация? В это действительно трудно поверить. Потому сразу набираем номер телефона постоянного автора и эксперта "РГ", главного акушера-гинеколога России, академика РАН Лейлы Адамян.

- Полученная по линии РИА новость о рождении девяти детей 25-летней женщиной является уникальной, ранее не описанной, - сказала Лейла Владимировна. - Она воспринимается как своеобразный подарок к Международному дню акушерки, который празднуется в эти дни. С позиции репродуктивной медицины верится в реальность такого события с трудом. Тем более что нет формальной научной информации об истории данной беременности. Считаю правильным поздравить министра здравоохранения Мали и поблагодарить его и семью родительницы с такой новостью. И поздравить всех акушерок на свете с Международным днем акушерки и пожелать личного счастья, здоровья, успехов, личных побед в нашей прекрасной профессии.