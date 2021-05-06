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06.05.2021 18:44
Рубрика: В мире

Девять - в одни роды

Молодая мама из Мали удивила даже докторов
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
Западные информационные ленты взорвала новость: жительница африканской страны Мали родила сразу девять детей - пять девочек и четырех мальчиков. Министерство здравоохранения республики сообщило, что мать и младенцы чувствуют себя хорошо.
Четыре сыночка и пять лапочек-дочек родились сразу у жительницы Мали Халимы Сиссе. Все чувствуют себя хорошо. Фото: Соцсети Четыре сыночка и пять лапочек-дочек родились сразу у жительницы Мали Халимы Сиссе. Все чувствуют себя хорошо. Фото: Соцсети
Четыре сыночка и пять лапочек-дочек родились сразу у жительницы Мали Халимы Сиссе. Все чувствуют себя хорошо. Фото: Соцсети

По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны. 4 мая 2021 года Халима Сиссе родила путем кесарева сечения. Кстати, по результатам ультразвуковых исследований, проводившихся как в Мали, так и в Марокко, врачи готовились принять всего семь малышей. Но их оказалось больше.

Фото: iStock
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Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности". Как сообщает агентство Франс-Пресс, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель она вместе с детьми должна вернуться в Мали.

При этом представитель минздрава Марокко заявил, что ему ничего неизвестно о том, что где-то в стране произошло такое редкое явление - рождение сразу девятерых детей.

По данным Всемирного банка, Мали занимает второе место в мире по количеству детей на одну женщину, уступая лишь Нигеру. Также Мали входит в тройку стран Африки с самым молодым населением. Средний возраст жителей государства составляет 16,3 года. Надо сказать, что обычно многоплодная беременность возникает в результате ЭКО, причем в тех случаях, когда переносят не один эмбрион, а несколько. Каждый год во всем мире регистрируется всего около 150 случаев появления на свет пятерняшек и около 95 случаев рождения шестерняшек.

Так сенсация? В это действительно трудно поверить. Потому сразу набираем номер телефона постоянного автора и эксперта "РГ", главного акушера-гинеколога России, академика РАН Лейлы Адамян.

- Полученная по линии РИА новость о рождении девяти детей 25-летней женщиной является уникальной, ранее не описанной, - сказала Лейла Владимировна. - Она воспринимается как своеобразный подарок к Международному дню акушерки, который празднуется в эти дни. С позиции репродуктивной медицины верится в реальность такого события с трудом. Тем более что нет формальной научной информации об истории данной беременности. Считаю правильным поздравить министра здравоохранения Мали и поблагодарить его и семью родительницы с такой новостью. И поздравить всех акушерок на свете с Международным днем акушерки и пожелать личного счастья, здоровья, успехов, личных побед в нашей прекрасной профессии.

В мире Африка Мали Общество Семья и дети

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