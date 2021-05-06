Москва и Минск близки к созданию экономической платформы Союзного государства

Москва и Минск, констатировал посол Беларуси в России Владимир Семашко, достаточно близки к тому, чтобы создать экономическую платформу Союзного государства. Об этом он заявил 6 мая после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в российской столице, передает БЕЛТА.

У обеих стран, подчеркнул дипломат, есть "абсолютное понимание, что надо делать, куда двигаться каждому отдельно взятому государству и в целом в рамках Союзного государства".

Он также напомнил, что из 28 дорожных карт по углублению интеграции 26 уже согласованы сторонами. "Думаю, что мы подпишем в сентябре - октябре все дорожные карты", - заявил посол, подчеркнув, что стороны не форсируют интеграционные процессы, однако задачи, которые были поставлены в Договоре о создании Союзного государства, остаются.

При этом Семашко пояснил, что дорожные карты - это план действий, направлений - единая промышленная и аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и так далее. И в каждом этом направлении, добавил он, надо подвести законодательную базу - и в Беларуси, и в России, и подписать межправсоглашения. А затем начнется "напряженная работа: формирование нормативной базы. И это займет минимум полгода", - полагает посол.

По его словам, некоторые дорожные карты предполагают подписание не одного межправительственного соглашения, а целого ряда документов - до десяти. "Есть шанс, что что-то мы успеем в этом году в нормативной базе подправить, и она заработает, что-то перейдет на следующий год, - допускает Семашко. Например, самая сложная задача - унификация налогового и таможенного законодательств. Предполагается, что на это уйдет минимум 2-2,5 года", - резюмировал дипломат.