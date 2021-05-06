На Мальдивах вводят комендантский час для борьбы с COVID-19

С 6 мая на Мальдивах начнет действовать комендантский час в ночное время для борьбы с удвоением числа ежедневных случаев заражения коронавирусом, чему способствовали толпы людей на местных выборах и семейные собрания во время продолжающегося мусульманского поста Рамадан, сообщает портал straitstimes.com.

Агентство по охране здоровья объявило о введении комендантского часа в среду после того, как, по данным правительства, число ежедневных случаев заболевания выросло до 734 с 318 неделю назад. Большинство из них выпало на многолюдную столицу Мале.

"Цифры инфицированных COVID-19 очень высоки. Если мы не сможем их снизить, нас ждут очень трудные дни. Поэтому мы должны подготовиться", - сказал пресс-секретарь администрации президента Мабрук Азиз.

Были также введены ограничения на передвижение между островами. Для туристов, направляющихся на частные островные курорты, нет никаких проблем, если они могут предоставить отрицательный тест на COVID-19. Агентство здравоохранения распорядилось ввести обязательную социальную дистанцию в мечетях.