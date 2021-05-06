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06.05.2021 13:33
Рубрика: В мире

На Украине завершено расследование дела о крушении АН-26

Текст: Александр Саможнев

Расследование уголовного производства по факту авиакатастрофы под Чугуевом в сентябре 2020 завершено. Под подозрения попали шестеро военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора.

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В заявлении говорится, что командующий воздушными силами вооруженных сил Украины, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба подозреваются в нарушении безопасности полетов.

В ходе досудебного расследования установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Они не контролировали также подготовку пилотов-инструкторов и учебный процесс, соблюдение мер безопасности при выполнении учебных полетов. Эти нарушения имели системный характер.

В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов.

Напомним, 25 сентября 2020 года в Харьковской области разбился самолет АН-26. Катастрофа произошла, когда машина осуществляла посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета воздушных сил ВС Украины им.Кожедуба). В результате, погибли 26 военнослужащих.

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