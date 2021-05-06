Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн предупредил о двойном ударе по организму при употреблении спиртных напитков во время инфицирования коронавирусом, либо сразу после выздоровления.

"Любые вирусные заболевания - это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", - объяснил врач. Он напомнил, что алкоголь вреден и для здорового человека. А уж для ослабленного организма - это вообще яд. Особенно, если речь идет о тяжелой форме COVID-19.

Брюн также предостерег от пьянства в домах и квартирах. В закрытых помещениях душно, часто начинают курить. Все это приводит к гипоксии (нехватке кислорода) и тяжелым формам опьянения. Страдает головной мозг, возникают проблемы с сердцем, пишет РИА Новости.