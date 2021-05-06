Новости

Глава Amazon за два дня продал акций на сумму 1,95 миллиарда долларов 05:36
Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого в Румынии медведя 05:25
Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины 04:45
Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19 04:20
Бродвей начал готовиться к продаже билетов на шоу осенью 04:00
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции 03:25
Непал приостановит международное авиасообщение из-за пандемии 02:55
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship 02:23
Президент Сербии предложил давать 25 евро за прививку от коронавируса 01:30
В столице Колумбии приостановили вакцинацию из-за беспорядков 00:58
Двое словацких депутатов покинут свои посты из-за нарушения карантина 00:38
В Египте ужесточили коронавирусные ограничения 00:28
ВТО призвала увеличить поставки вакцин от COVID-19 из РФ, КНР и Бразилии 05.05.2021
Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине 05.05.2021
Бывший спикер палаты представителей Орегона арестован за торговлю людьми 05.05.2021
Псаки уклонилась от прямого ответа на решение Facebook по Трампу 05.05.2021
Во Франции полицейский погиб в перестрелке с преступниками 05.05.2021
Главы МИД G7 призвали провести справедливые выборы в Сирии 05.05.2021
"Крылья Советов", "Оренбург" и "Алания" не получили лицензию для РПЛ 05.05.2021
Том Хиддлстон объявил об изменении даты премьеры сериала "Локи" 05.05.2021
Сборная России примет Хорватию в "Лужниках", а Мальту - в Волгограде 05.05.2021
Эндрю Гарфилд впервые высказался об участии в новом "Человеке-пауке" 05.05.2021
Атомная подлодка "Казань" 7 мая войдет в состав ВМФ 05.05.2021
Лукашенко поручил довести до Европы "перспективы" в случае новых санкций 05.05.2021
В Лондоне появится дипмиссия Евросоюза 05.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 04:20
Рубрика: Общество

Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн предупредил о двойном ударе по организму при употреблении спиртных напитков во время инфицирования коронавирусом, либо сразу после выздоровления.

Фото: iStock
Диетолог назвал наименее вредный алкоголь

"Любые вирусные заболевания - это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", - объяснил врач. Он напомнил, что алкоголь вреден и для здорового человека. А уж для ослабленного организма - это вообще яд. Особенно, если речь идет о тяжелой форме COVID-19.

Брюн также предостерег от пьянства в домах и квартирах. В закрытых помещениях душно, часто начинают курить. Все это приводит к гипоксии (нехватке кислорода) и тяжелым формам опьянения. Страдает головной мозг, возникают проблемы с сердцем, пишет РИА Новости.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Алкоголь и табак Проблема алкоголизма

Главное сегодня

Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции
В Центре Чумакова назвали средство защиты от коронавируса
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship
Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2"
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19