Названы исчезающие профессии, к которым готовят в вузах

Сегодня профессии, которым грозит исчезновение в ближайшие 10-20 лет, делятся на три типа: полученные в колледжах, вузах и не требующие специального образования.

- Под угрозой полного исчезновения - профессии третьего типа: курьеры, операторы колл-центров, фасовщики, уборщики. Их в будущем попросту заменят "машины", - рассказал "РГ" проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

Тем, кто получил специальность в колледже, по словам Тарасова, будет несложно "приспособиться", получив необходимые навыки.

- Конечно, в случае с водителями, кассирами, продавцами, секретарями, смотрителями в музеях, риелторами изменения тоже произойдут: появятся новые обязанности, требования с учетом развития IT сектора, - говорит Игорь Александрович. - Однако получить необходимые базовые навыки - дополнительно обучиться компьютерной грамотности или овладеть смежной специальностью - не составит серьезного труда.

Куда глобальнее, по мнению эксперта, выглядит проблема с профессиями, требующими высшего профессионального образования.

- Здесь в "тревожный" список попадают не только всем известные бухгалтеры, но и часть банковских работников, ряд профессий, связанных с юридическим образованием (например, нотариусы, юрисконсульты), турагенты, переводчики-лингвисты, библиотекари, корректоры, логисты, провизоры и даже ряд специальностей, связанных с программированием, - предостерегает Тарасов. - Высвобождение кадров будет огромным. На сегодняшний день, например, невозможно посчитать реальное количество людей, занятых в бухгалтерии. По самым скромным средним подсчетам - это примерно каждый 14-ый работающий житель страны. И большинство из них получали высшее образование. Каким образом им переквалифицироваться? На данный момент никаких механизмов не проработано. Необходимо начать с того, что адаптировать вузовские программы обучения с обязательным включением цифровых компетенций. Всевозможные курсы дают лишь возможность углубить знания. Но когда мы говорим о перспективах той или иной профессии через 10- 20 лет, то становится очевидно, что этого будет недостаточно.

Проблема исчезающих профессий гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд, считает Игорь Тарасов. Она носит мировой характер. Специальности, которые теряют свою актуальность в современном мире, уже через 10 лет приведут к колоссальному высвобождению кадров с рынка труда с одной стороны, и квалификационной яме, с другой.

- Ряд исчезающих специальностей до сих пор пользуется популярностью у абитуриентов, а вузы продолжают готовить таких специалистов и, к сожалению, не всегда по программам соответствующим требованиям времени, - отмечает проректор РТУ МИРЭА. - к решению этой проблемы должны подключиться и вузы, и все профильные министерства и ведомства.