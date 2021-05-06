Названы приложения, которым не место в смартфоне

Многие фитнес-приложения, а также игры сообщают разработчикам намного больше информации, чем могут представить себе пользователи. Кроме того, этих данных обычно больше, чем пользователи указали самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" эксперт группы компаний Angara Руслан Косарим.

По его словам, одни приложения действуют в легитимном поле, и узнать о том, какие данные они передают, можно из политики конфиденциальности, предоставляемой разработчиками (обычно ее демонстрируют при первом запуске).

Вредоносные же программы появляются на устройстве после установки из непроверенных источников или же при посещении запрещенных веб-ресурсов. Эксперт отмечает, что для предотвращения кражи трафика необходимо запретить его использование для тех приложений, специфика которых этого не предусматривает. Кроме того, не следует устанавливать приложения из непроверенных источников и установить антивирус.

Вместе с тем, по мнению эксперта, многие удобные приложения и сервисы расходуют данные и трафик, поэтому пользователю придется выбирать - или отказаться от удобного приложения в пользу более безопасного, или продолжить им пользоваться и смириться с риском утечки данных и потерей части трафика.