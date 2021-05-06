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Текст:   Василий Кошкин 
03:00 06.05.2021

Названы самые частые ошибки при ремонте квартир

Основные ошибки, которые россияне совершают во время ремонтов квартир, условно можно разделить на несколько групп. К основным и наиболее затратным в будущем эксперты относят нарушение технологических норм при планировании работ.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"Почти во всех новостройках укладывается шумоизоляция на пол. Если не проклеить швы у шумоизоляции, то, заливая стяжку, раствор попадает в эти швы, шумоизоляция промокает и теряет свои свойства", - пояснил "Российской газете" мастер по комплексному ремонту сервиса "Профи.ру" Максим Кривцов.

Фото: Фото семьи Катковых
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Другая ошибка очень часто встречается при монтаже в ванной комнате. "Сначала кладут плитку, потом ставят ванну в угол, шов заполняют силиконом или уголком. Потом это все чернеет, желтеет, а вода проникает между стеной и ванной. Чтобы этого избежать, сначала надо поставить ванну, затем промазать плитку силиконом и плитку ставить на ванную, тогда вода будет бежать по плитке и стекать сразу в ванную", - рассказал строитель.

При вторичном ремонте важно учитывать последовательность комнат при ремонте. "Часто сначала делают комнаты, а уже во вторую очередь санузел и кухню. Это огромная ошибка, так как после ремонта в этих помещениях остается больше всего грязи, в итоге чистовой ремонт в комнатах начинает пылиться", - отметил мастер.

Одна из самых популярных проблем, с которыми встречаются мастера - нехватка материалов. "Очень часто клиенты покупают материалы впритык. Обязательно нужно учесть на прирезку напольного покрытия на 7-10%, а если это кафель, то нужно учитывать рисунок и желательно сделать дизайн-проект с раскладкой, чтобы точно рассчитать сколько потребуется материала. Такая же история с обоями: в корне неверно считать по квадратуре комнаты, нужно исходить из рисунка и брать в расчет длину и ширину рулона", - пояснил Кривцов.

Иногда ошибки допускают и опытные мастера. В первую очередь, речь идет о подготовке поверхностей к ремонту. "Иногда строители спешат, не убирают квартиру - не обеспыливают ее и начинают красить потолки. Затем приходят мебельщики, квартира по-новому запыливается, пыль садится на потолок и на нем начинают проявляться все следы от валика, кисточки. Потом это уже не перекрасить. Только шкурить и шпатлевать", - заявил специалист.

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