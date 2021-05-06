Названы страны, валюты которых находятся на грани обвала

Эта неделя оказалась довольно тихой и скупой на макроэкономические события, способные серьезно повлиять на большинство курсов валют. Тем не менее, есть валюты, которые находятся на грани обвала.

Специально для "Российской газеты" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал валюты, которые близки к краху и у которых есть хороший потенциал:

- Начнем с главной резервной валюты. Два ключевых события, которые могут несколько укрепить доллар относительно других ведущих мировых валют - это выступления министра финансов США Джанет Йеллен и Чарльза Эванса, главы Федерального резервного банка Чикаго.

Как правило, именно после выступлений Эванса становится ясна дальнейшая риторика ФРС. Но сейчас и администрация США, и главы ФРС крайне солидарны в том, как выстраивать экономику США в ближайшее время. Поэтому дополнительные разговоры о продолжении скупки активов, а также планы по стимулированию экономики и инфраструктурных вложениях могут несколько укрепить позиции доллара.

Против американской валюты и фондового рынка будет играть дальнейшая спекуляция на повышении налоговых ставок в США.

Для российской валюты никаких глобально влияющих на ее курс событий произойти не должно, но последние месяцы уже приучили к форс-мажорам. Даже укрепившаяся до 70 долларов за баррель нефть не смогла серьезно повлиять на рубль, оставив его в районе 74,5-75 рублей за доллар. Расклад по евро будет примерно таким же, как и всю неделю - 89-91 рубль за единицу европейской валюты.

Что касается отношения евро к доллару, то и здесь вряд ли что-то принципиально изменится. Пара будет торговаться в диапазоне 1,19-1,205 доллара за евро.

Самая большая угроза обвала на данном этапе нависла над валютами тех стран, в которых идет серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией - это Турция и Индия.

При дальнейшем росте заболевших турецкая лира вполне может пробить максимумы в 8,6 единиц за доллар. Рупия с конца марта по конец апреля потеряла более 5 процентов стоимости относительно доллара. И несмотря на то, что почти весь этот гандикап уже был отыгран, риски дальнейшего падения индийской валюты остаются высокими. На прошлой неделе 46 процентов всех выявленных в мире случаев заболевания и 25 процентов смертей пришлись именно на Индию. И статистика продолжает ухудшаться.

Что касается наиболее устойчивых валют на ближайшее время, то интересно смотрится австралийский доллар. Рост экспорта угля и металлов может существенно укрепить бюджет Австралии в ближайшие несколько недель. Особенно на фоне восстановления экономики азиатского региона и прогрессирующей нехватки чипов для техники.

Также стоит обратить внимание на валюты государств с большим количеством вакцинированного населения - Канаду и Великобританию.