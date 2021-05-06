Немецкие СМИ назвали новое чувство - "зависть к вакцинированным"

"Новым чувством этой весны" немецкий журнал Stern назвал "зависть к уже вакцинированным" (по-немецки этот неологизм умещается в одно емкое словечко Impneid). Издание отмечает, что немцы, глядя на счастливых обладателей сертификатов вакцинации, все чаще задаются вопросом: "Почему он, а не я?" Это чувство подогревается теми привилегиями, которые сулят власти Германии тем, кто сделал прививку от "короны".

Как сообщает портал Spiegel online, в ближайшее время поправку "О правах вакцинированных и выздоровевших", внесенную правительством Меркель, должны рассмотреть в бундестаге и бундесрате - нижней и верхней палатах немецкого парламента. Ожидается, что уже на этих выходных она вступит в силу по всей Германии.

Между тем, не дожидаясь отмашки от Берлина, Бавария и Гессен уже упростили для своих жителей, сделавших прививку, походы по непродовольственным магазинам и парикмахерским (в перечень заведений также вошли зоопарки). Отныне им не надо предъявлять ПЦР-тесты, обязательные для остальных граждан. Кроме того, на вакцинированных (к ним приравниваются переболевшие носители антител в течение полугода) не распространяются ограничения контактов, комендантский час и требования карантина по возвращения из-за рубежа. Однако они все равно должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию там, где это требуется от всех немцев. Кроме того, граждане с прививкой пока все равно не могут ходить в кафе и кинотеатры, поскольку они по-прежнему закрыты.

По последним данным Института Коха на утро 6 мая, 30,6 процента жителей Германии получили хотя бы одну дозу вакцины. Однако полностью привились лишь 8,6 процента немцев. Ранее канцлер Ангела Меркель пообещала соотечественникам, что к лету в стране отменят приоритетные группы вакцинации, и записаться сможет любой желающий. Но это все равно не означает, что доз препаратов сразу хватит на всех.