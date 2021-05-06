Новый "народный хит" южнокорейцев. Обзор Samsung Galaxy A52

Серия смартфонов Galaxy A5x претендует на звание самых "народных" смартфонов в России. Это подтверждают и продажи. Предшественник Galaxy A52 - Galaxy A51, по данным "М.Видео-Эльдорадо", стал самым популярным смартфоном 2020 года на российском рынке. И на то есть вполне объективные причины - в прошлом году эта модель стала одной из лучших по соотношению цена/качество. Давайте посмотрим, каким получился его преемник.

Дизайн

На тест к "РГ" попала фиолетовая версия смартфона (в русском переводе - лаванда), и она наверняка придется по вкусу прекрасной половине человечества. Еще можно выбрать черный цвет(если вы предпочитаете классику) или синий. Задняя панель выполнена из материала glastic - по сути, это пластик, укрепленный углеволокном. Он стойко противостоит как различного рода царапинам, так и отпечаткам пальцев. Те чистюли, которые предпочитают носить смартфон без чехла, однозначно будут довольны. В целом тенденция ставить "не захлопывающиеся" корпуса радует - кому лишний раз охота протирать телефон тряпочкой для того, чтобы он смотрелся красиво?

Аппарат достаточно легкий, он отлично лежит в руке и весит всего 189 грамм. Расположение элементов управления типично для Samsung - на правой боковой грани находятся кнопка включения/блокировки, а также качелька громкости. Вверху находится слот для двух nano-SIM и карты памяти формата MicroSD и микрофон. На левой грани никаких элементов управления нет, а внизу есть 3,5-мм аудиоразъем, еще один микрофон, USB Type C и динамик. Фронтальная камера располагается вверху дисплей по центру.

Дисплей

В смартфоне установлен Super AMOLED дисплей диагональю 6,5 дюймов с частотой обновления экрана в 90 Гц. Этой частоты хватает для комфортной работы как в самом меню, так и в приложениях. На других рынках есть 5G-версия смартфона, и там дисплей уже 120 Гц - но и стоит он ощутимо дороже, чем в России - средняя цена составляет почти 490 евро (это около 44 тысяч рублей), в то время как у нас версия на 128 Гб стоит 27 990 рублей, а на 256 Гб - 32 990 рублей. Что называется - почувствуйте разницу.

Настройки экрана типичны для смартфонов Samsung, поэтому останавливаться на них подробно нет никакого смысла. Скажу лишь, что можно выставить частоту экрана в 60 Гц, но в этом нет надобности. Разумеется, поддерживается режим Always on Display - когда на экране приходят уведомления от различных социальных сетей, мессенджеров и других приложений и всегда показывается время. На ярком солнце экран читается хорошо. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5.

Производительность

В Galaxy A52 установлен 8-нм процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Он восьмиядерный, 2 ядра работают на частоте 2,32 Ггц, 6 ядер на частоте 1,8 Ггц. В качестве графического ускорителя выступает чип Adreno 618. В тесте GeekBench 5 девайс набрал 536 "попугаев" в одноядерном тестировании и 1584 "попугая" в многоядерном. Это хороший результат. Мощность этого процессора с комфортом позволяет играть в игры на высоких графических настройках, так что любители сыграть в PUBG, Call of Duty и прочие мобильные шутеры останутся довольны.

При выборе смартфона важно понимать, что в базовой версии на 128 Гб установлено 4 Гб оперативной памяти, поэтому если вам нужно больше, то следует рассматривать вариант со 256 Гб - там уже 8 Гб. Но если количество оперативной памяти для вас некритично, то вполне можно ограничиться и версией на 128 Гб и докупить карту памяти MicroSD, смартфон поддерживает объем до 1 Тб.

Камеры

У смартфона 4 объектива - это основной модуль на 64 мегапикселя с диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольный объектив на 12 мегапикселей с диафрагмой f/2.2, камера для макро-съемки на 5 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и датчик глубины на 5 Мп с с диафрагмой f/2.4. Селфи-камера получила разрешение в 32 Мп с диафрагмой f/2.2.

И основная, и селфи-камера поддерживают съемку видео в разрешении 4К, но с частотой в 30 кадров/секунду. Съемка видео в разрешении Full HD поддерживается с частотой 60 кадров в секунду.

Качество фотографий в A52 достаточно хорошее для своего ценового сегмента. Разумеется, от модели за 30 тысяч не стоит ждать каких-то чудес, но сделать снимки, которые потом не стыдно показать родственникам, друзьям и знакомым вы точно сможете. Порадовал и ночной режим - посмотрите на фотографии, снятые в центре Санкт-Петербурга ночью. Все-таки за последние годы прогресс в области фотографии на смартфоны ушел вперед и теперь, чтобы получить снимки весьма неплохого качества можно даже на относительно недорогой аппарат.

Коммуникационные возможности, программное обеспечение и дополнительные фишки

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 11 c фирменной надстройкой Samsung One Ui 3. На мой взгляд, южнокорейцам удалось сделать одно из самых лучших меню для Android-смартфонов. Оно интуитивно понятное и работа с ним не вызывает никаких вопросов. А самое главное, пересаживаясь со флагманского девайса на устройство попроще, пользователь не испытывает никаких проблем - все меню расположены ровно в тех же местах, что и на флагмане.

Устройство обладает двухдиапазонным Wi-Fi - поддерживается частота как и в 2,4 ГГц, так и 5 Ггц. Смартфон получил Bluetooth версии 5.0. Разумеется, поддерживается работа с основными платежными системами - Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay - вы можете выбрать любую. Нельзя не отметить и защиту от воды по стандарту IP67 - девайс переживет падение в ванну или бассейн.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора в A52 - 4500 мАч. Этого вполне хватает на пару дней автономной работы. В комплект входит обычная проводная зарядка, но всего на 15 Вт - быстро зарядить устройство вы не сможете, для полной зарядки потребуется чуть более 2 часов.

Беспроводная зарядка не поддерживается, но это вполне нормально для данного ценового сегмента.

Если вы хотите заряжать гаджет быстрее - потребуется купить зарядку на 25 Вт. Она стоит около 1,5 тысяч рублей и позволяет заряжать телефон до 100% всего лишь за 1 час 15 минут.

Современные тенденции таковы, что в скором времени почти все производители наверняка откажутся от комплектных зарядок - мы уже видим это во флагманских устройствах Samsung, Apple, Xiaomi и других производителей. Поэтому можно смело утверждать, что года через два, а то и раньше класть зарядку перестанут и в средней сегмент. И тогда уже пользователь будет сам выбирать - какая зарядка ему нужна, обычная или быстрая.

Заключение

Samsung Galaxy A52 - хорошо сбалансированный смартфон, который наверняка найдет своего покупателя. По соотношению цена/качество - это одна из лучших моделей 2021 года на рынке. Но если 28 тысяч рублей для вас дорого, следует немного подождать, и цена на A52 точно опустится. По крайней мере именно так и произошло с его предшественником - Galaxy A51.