В России создали универсальную основу для распознавания рака

Российские ученые синтезировали универсальный полимер для электрохимических сенсоров, распознающих рак. Материал можно сшивать с чувствительными элементами любой сложности - от небольших органических молекул до биологических объектов.

В работе над новым материалом участвовали научные сотрудники химического факультета МГУ и их коллеги из Сколтеха. Исследователям удалось показать эффективность разработки на примере ДНК-сенсора на основе разработанного полимера и наночастиц берлинской лазури для определения фрагмента гена рака печени.

"Данная реакция позволяет модифицировать поверхность как органическими низкомолекулярными соединениями, так и биомолекулами, например, ДНК, аптамерами, антителами, ферментами", - рассказала старший научный сотрудник химического факультета МГУ Мария Комкова.

Как сообщается в научном журнале ACS Applied Polymer Materials, сочетание азидных функциональных возможностей, обеспечивающих универсальную химию с развитой электроактивностью на тщательно разработанных интерфейсах "является революционным для электрохимического биозондирования".