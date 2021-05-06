Алиментщик, отказавшийся от вакансий на бирже труда, может в конечном счете оказаться в исправительном центре на БАМе или какой-нибудь московской стройке. Кто не хочет трудиться добровольно, будет трудоустроен по приговору. Если, конечно, соответствующие законодательные инициативы получат одобрение.

Член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова провела "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути их решения". Именно там прозвучали предложения, как заставить самых нерадивых отцов образумиться и начать работать.

Как рассказал заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков, сегодня приставы вручают безработным алиментщикам направления в службы занятости.

"Оно не является обязательным для должника. Вместе с тем в ряде случаев оно оказывает положительное влияние и должники впоследствии трудоустраиваются", - подчеркнул он.

По его словам, в первом квартале алиментщикам было вручено порядка 21 тысячи направлений в центры занятости. Из них более 12 тысяч граждан обратились в центры занятости и встали на учет. 8,5 тысячи человек начали получать пособия, из которых часть средств удерживается для погашения алиментов. Порядка 1,6 тысячи должников устроились на работу, и алименты выплачивают уже с зарплаты.

Но в принципе сегодня алиментщик вполне может выбросить направление от пристава в корзину. Судя по статистике, 9 тысяч отцов в этом году так и сделали. Поэтому, по мнению представителя ФССП, необходимо законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости. Соответствующий проект в свое время уже прорабатывался, ведомство его поддержало.

"Полагаем, что законодательное закрепление такой обязанности позволит нам в случае отказа гражданина от трудоустройства, когда центр занятости предлагает ему какую-то работу, расценивать такой отказ как раз как безусловное уклонение от уплаты алиментов должников", - сказал он.

Предлагается закрепить за алиментщиками приоритет при трудоустройстве на биржах труда. Кто откажется от вакансий, может в итоге пойти под суд

А уклонение - это уже статья. В первый раз человека наказывают в рамках КоАП. Второй раз уже привлекут по уголовной статье. Как рассказал Дмитрий Желудков, такая система достаточно эффективна. В большинстве случаев алиментщики исправляются после привлечения к административной ответственности. До следующего этапа, когда возбуждается уже уголовное дело, доходят либо самые упертые, либо самые маргинальные.

К таким Служба судебных приставов предлагает шире применять в качестве наказания принудительные работы.

Как рассказал Дмитрий Желудков, сегодня принудительные работы назначаются злостным алиментщикам крайне редко. За год лишь 128 осужденных горе-отцов были отправлены на принудительные работы. Это примерно 0,3 процента от всех осужденных за злостное уклонение от уплаты алиментов.

При этом лишение свободы, в том числе условное, было назначено более 6 тысяч раз.

Напомним, принудительные работы отбывают в исправительных центрах. Это не лишение свободы, скорее аналог "советской химии". Человек живет в общежитии, работает там, куда его трудоустроят, и находится под надзором. Недавно прошла новость, что осужденных к принудительным работам планируется использовать на стройках в московском регионе. Также исправительные центры могут появиться на строительстве новой ветки БАМа. На работе осужденный получает обычную зарплату, из которой может погашать долги.