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06.05.2021 18:31
Рубрика: Культура

Археологи совершили важное открытие в легендарном городе викингов

Текст: Денис Передельский
Фото: The Archaeological Research Laboratory Фото: The Archaeological Research Laboratory
Фото: The Archaeological Research Laboratory

В Швеции археологи при проведении очередных изыскательских работ в легендарной Бирке, первом городе викингов, обнаружили затерянный ров, свидетельствующий о наличии в древности мощных оборонительных укреплений.

Фото: iStock
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Краткий отчет об исследовании на своем сайте опубликовал Стокгольмский университет. Очередное важное археологическое открытие было сделано в городе Бирке, который часто называют "первым городом Швеции".

Обычно он ассоциируется с викингами. Считается, что этот город служил крупным торговым центром. Он располагался на острове Бьерке на озере Меларен. Бирка хорошо известна как исследователям, так и широкой публике, поскольку внесена в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Сохранившиеся сооружения уже давно исследованы. Казалось бы, ничего нового тут уже не найти. Однако сообщается, что археологи из Стокгольмского университета обнаружили затерянный ров, сам факт существования которого дает ответ на давнюю загадку.

Дело в том, что план, по которому была построена Бирка, давно волнует экспертов. Складывалось впечатление, что этот город с одной стороны даже не пытались защитить от возможных набегов. Неужели викинги настолько верили в свое военное превосходство и могущество?

Однако новая находка свидетельствует о том, что город был надежно укреплен от врага. Просто он был построен с учетом оборонительной стратегии. Так, с одной стороны его защищал глубокий ров. Ранее данный участок археологического памятника не исследовался. Поэтому и считалось, что с этой стороны город укреплений для защиты от внешних угроз не имел.

"Ранее было найдено городище и видимые следы существовавшего земляного вала, - рассказывает археолог Свен Исакссон. - Но между ними имелась заметная брешь. Предполагалось, что в прошлом здесь также мог располагаться городской вал, благодаря чему вся городская территория могла быть огорожена. Поэтому, в первую очередь, мы хотели выяснить, сохранились ли тут какие-либо физические остатки подобной защитной конструкции".

Действительно, в результате раскопок были обнаружены остатки предполагаемого вала. Но главным открытием стало то, что разрыва между этим валом и городской стеной не было. Здесь располагался оборонительный ров, причем следы такого сооружения в Бирке найденные впервые.

Фото: © Jorge González/Elena Santos
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"Тот факт, что мы нашли остатки рва, действительно впечатляет - других подобных сооружений на Бьерке больше нигде нет, - продолжает Свен Исакссон. - Это говорит о том, что при строительстве Бирки была выбрана особая техника, применялся тактический оборонительный подход, учитывавший условия местности".

Ученые говорят, что открытие рва проливает новый свет на статус города. По их мнению, ров был частью границ города. А граница могла бать как юридической, так и экономической или торговой.

"В зависимости от того, как функционирует общество, на практике граница может быть даже отрезком веревки - она не обязательно должна быть валом, - говорит Исакссон. - Но тот факт, что мы нашли ров, говорит о том, что Бирка была укрепленной. Другие постройки в Бирке тоже были не просто монументальными, они выполняли практическую оборонительную функцию. Теперь общая картина нам ясна".

Считается, что Бирка процветала в период между 750 и 975 годами нашей эры, то есть она была связана как минимум с эпохой викингов. Существуют разные оценки того, насколько крупной была местная община. Популярной является теория о том, что там жили и работали тысячи человек, но численность населения варьировалась в зависимости от сезона.

Что касается найденного рва, то он, по оценкам ученых, появился уже в конце эпохи существования этого города. Сделанные в ходе раскопок находки позволили датировать ров X веком нашей эры. Следовательно, он был построен незадолго до того, как люди бросили Бирку.

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