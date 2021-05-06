Информация Минюста России

Министерство юстиции Российской Федерации сообщает о государственной регистрации Политической партии "РОССИЯ БУДУЩЕГО" при создании.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации партии 15 апреля 2021 г. ОГРН 1217700181203.

Дополнение в Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

1. Общественное движение "Штабы Навального" (решение прокурора города Москвы от 26.04.2021 о приостановлении деятельности общественного объединения).