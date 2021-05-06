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06.05.2021 16:20
Рубрика: Общество

Описаны самые частые способы передачи коронавируса домашним животным

Текст: Алена Ларина

Домашние животные нередко заражаются коронавирусом от своих заболевших хозяев, причем, у кастрированных зверей риск заражения выше, а еще у питомцев, которых люди пускают в свою постель. К такому выводу пришли бразильские ученые, исследовав случаи заражения COVID-19 кошек и собак в Рио-де-Жанейро.

Фото: Istock
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Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE. Как известно, геном вируса SARS-CoV-2 почти полностью идентичен коронавирусу летучих мышей, поэтому и предполагается, что инфекция начала распространяться от них. При этом от заболевших людей могут заражаться и животные - кошки, собаки, тигры, обезьяны.

Бразильские зоологи из Национального института инфекционных болезней решили выяснить, насколько часто вирус переходит к домашним питомцам от их хозяев. В бразильском штате Рио-де-Жанейро зафиксировано больше всего в стране случаев коронавирусной инфекции среди людей и ни одного среди животных. Всего известно о пяти случаях инфицирования кошек и шести - собак в Бразилии.

Исследователи опросили 102 человека, заразившихся коронавирусом, из которых 81 исключили из дальнейшего исследования по различным причинам. На COVID-19 были несколько раз протестированы животные, принадлежащие 21 человеку из опрошенных. Инфекцию у четвероногих определяли методом ПЦР из мазка из носоглотки и ректального мазка. Также были взяты образцы крови для определения антител к коронавирусу.

Девять собак или 31 процент от общего числа и четыре кошки или 40 процентов оказались позитивными на COVID-19. Животные заразились примерно с 11 по 51 день после появления симптомов у их хозяев. Антитела к вирусу выявили у одной собаки и трех кошек, а у шести питомцев развились симптомы болезни. При этом 19 животных были кастрированы или стерилизованы, из них позитивными оказались 11 особей, а 12 спали со своими хозяевами в постели, положительные тесты были получены у восьми из них.

Связь заражения с кастрацией специалисты объяснили снижением агрессивности животных, что увеличивает продолжительность их общения с людьми. А близкий контакт между хозяином и питомцем, к примеру, сон в одной постели, по всей видимости, является решающим в передаче вируса. Ученые посоветовали тем, кто заболел на время недуга поручить уход за животными кому-нибудь другому.

Общество Наука

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