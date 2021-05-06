Под Тверью отменили парад малышей в День Победы

В Лихославльском районе парад детсадовцев 9 мая перенесли на более поздний срок.

"В связи с рекомендациями Роспотребнадзора мероприятие "Городской малышковый парад" переносится на более поздний срок, до улучшения эпидемиологической ситуации", - сообщили в администрации района.

Предполагалось, что в параде примут участие около ста воспитанников детских садов.

В списке праздничных мероприятий, которые пройдут в Лихославле 9 мая, - митинги на братских захоронениях и у обелиска Победы, праздничный концерт, пешеходная экскурсия по городу "Лихославль прифронтовой", акция "Свеча памяти", салют.