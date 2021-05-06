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06.05.2021 22:25
Рубрика: Общество

В строю с портретом деда

"Бессмертный полк" 9 Мая пройдет в формате онлайн
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 99(8450)
Во всех регионах страны, в том числе и в столице, 9 Мая в 15.00 по местному времени начнется онлайн-шествие "Бессмертного полка". А в пятницу, 7 мая, последний день, когда можно подать документы.

Как рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, в этом году, как и в прошлом, пройти с портретами в живом строю эпидемиологическая ситуация не позволила ни одном из субъектов Федерации.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
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К акции присоединяется все большее число людей, в том числе из бывших советских республик и других стран мира. "О старте акции было объявлено две недели назад, - рассказала Цунаева. - За это время мы собрали анкеты еще о 800 тысячах участников Великой Отечественной войны. Это не считая тех, кто подал документы о своих родных или знакомых участниках ВОВ, а таких у нас 2,5 тысячи человек". Она напомнила, что тем, кто уже участвовал в шествии, снова ничего подавать не нужно, эти данные есть в базе "Бессмертного полка". Учтя прошлогодний опыт, когда трансляция общероссийского шествия шла без перерывов 20 суток, в этом году решили разбить шествие по регионам. "Это будет не единый полк. Ведь если бы акция шла в обычном формате, все участники также шли бы по своим улицам, а не приезжали в Москву", - поясняет Цунаева.

Посмотреть шествие можно на одном из региональных телеканалов или городских экранах. Можно увидеть шествие и на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.

В пятницу, 7 мая, последний день, когда можно подать документы для участия в акции

К слову, в прошлом году, когда действовали строгие ограничения из-за коронавируса, во многих садовых товариществах и деревнях Подмосковья, а также в других регионах люди сами организовывали "Бессмертные полки", соблюдая социальную дистанцию. Путь их был к ближайшему памятнику героям Великой Отечественной войны или местам боев. В этом году, по сообщениям в социальных сетях, также планируются такие шествия. Чтобы участвовать во всероссийской акции, нужно зайти на один из порталов: 2021.polkrf.ru; ok.ru/app/polk; vk.com/polk_app; sber9may.ru. Загрузить фото ветерана размером, не превышающим 5 МБ. Просят загрузить и собственное фото, чтобы максимально приблизить шествие к офлайн-формату: каждый заявитель будет символично держать фото ветерана. В заявке можно указать нескольких ветеранов - они пройдут "плечом к плечу".

Общество История День Победы

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