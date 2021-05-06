Посол Сербии: Для меня честь присутствовать на параде Победы в Москве

Посол Сербии в России Мирослав Лазанский считает для себя огромной честью и радостью присутствовать вместе с сыном на параде в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом дипломат рассказал корреспонденту "Российской газеты".

"Я всегда стараюсь присутствовать на параде Победы, а в этом году 9 мая со мной на Красной площади будет и мой сын, который специально для этого прилетел в Москву, - сообщил посол. - Наши народы вместе прошли тяжкие испытания в благородной миссии освобождения мира от величайшего зла двадцатого века. Поэтому мы обязаны вечно хранить память об их сверхчеловеческой борьбе на стороне справедливости и истины".

Мирослав Лазанский отметил тот факт, что сербский народ гордится своим вкладом в Великую Победу, которой он добивался бок о бок с бойцами Красной Армии, чьи действия во Второй мировой войне имели решающее значение для краха фашизма и установления мира на земле. "В условиях непрекращающихся попыток ревизии итогов Второй мировой войны важно сосредоточить усилия на обучении подрастающих поколений, укреплении их понимания прошлого, важности Победы над нацизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон для возрождения идеологии зла", - констатировал серб.

Справка "РГ"

Мирослав Лазанский родился 18 сентября 1950 года в городе Карловац (нынешняя Хорватия), окончил гимназию имени Йована Дучича в городе Требине (Республика Сербская Боснии и Герцеговины) и получил юридическое образование в Загребском Университете. Журналистскую карьеру начал в загребской еженедельной газете "Полет" еще студентом. Сотрудничал с изданиями "Вестник", "Данас" и "Старт", работал военно-политическим комментатором издательства "Вестник". Будучи в Загребе, Мирослав Лазански писал для "Политики Экспресс" и журнала НИН. В марте 1991 года начал писать для газеты "Политика", в 1996 года перешел в "Вечерние новости", в "Политику" вернулся в 2001 году.

У Мирослава Лазанского была своя рубрика в греческой ежедневной газете "Катимерини" и в японской "Даймонд уикли". Он работал репортером в зоне военных действий в Бейруте, во время войны между Ираком и Ираном в 1982-1988 гг., в Афганистане с 1985 по 1989 гг., во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Освещал события в Чеченской Республике в 1996 и в 1999 годы, в Заире в 1997 году, в Ираке в 2003-м, в Йемене в 2010-м, в Ливии в 2011-м, трехкратно в Сирии, затем в Сомали, в Крыму и т.д.

Мирослав Лазанский взял интервью у двух Верховных главнокомандующих ОВС НАТО, у трех маршалов СССР, у военного и политического руководства СССР и России, США, НАТО, Великобритании, Норвегии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Афганистана, Японии, ЕС, Италии, ЮАР, Словении, Беларуси, Йемена, Украины, Австрии и Сирии.

Серб опубликовал восемь книг, а также выступил автором двух документальных фильмов и десяти телевизионных сериалов.