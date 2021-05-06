Новости

Тренер остался доволен игрой российских хоккеистов в полуфинале ЮЧМ 08:50
Мичков: Мои личные достижения ничего не значат 08:41
Мирошниченко назвал дисциплинированной игру россиян в полуфинале ЮЧМ 08:38
Стало известно, сколько денег США выделили Украине с 2014 года 08:20
Лавров: Определяющие политику РФ люди не сомневаются в союзе с Казахстаном 08:14
Определено время финала Россия - Канада на ЮЧМ-2021 07:53
МиГ-31 не дал приблизиться самолету-разведчику США к границе России 07:48
Дубль Капризова не спас "Миннесоту" от поражения 07:48
Орлов сделал три передачи и стал второй звездой в матче с "Рейнджерс" 07:30
Хоккеисты "Вашингтона" и "Рейнджерс" устроили шесть драк в первые пять минут 07:28
Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии 07:14
Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве 06:42
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептиков 05:57
Глава Amazon за два дня продал акций на 1,95 миллиарда долларов 05:36
Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого в Румынии медведя 05:25
Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины 04:45
Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19 04:20
Бродвей начал готовиться к продаже билетов на шоу осенью 04:00
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции 03:25
Непал приостановит международное авиасообщение из-за пандемии 02:55
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship 02:23
Президент Сербии предложил давать 25 евро за прививку от коронавируса 01:30
В столице Колумбии приостановили вакцинацию из-за беспорядков 00:58
Двое словацких депутатов покинут свои посты из-за нарушения карантина 00:38
В Египте ужесточили коронавирусные ограничения 00:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 07:14
Рубрика: В мире

Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии

Посольство РФ в США напомнило Вашингтону, что российские военные находятся в Сирийской арабской республике на законных основаниях. А вот американцев в САР никто не звал.

В связи с этим "у США нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства", подчеркнули дипломаты. Их комментарий в Twitter стал ответом на заявления Пентагона, что военные РФ нарушают на северо-востоке САР механизм устранения конфликтных ситуаций.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
Боевики вновь готовят химическую атаку в сирийском Идлибе

Среди высказанных в адрес России претензий - отсутствие своевременного оповещения о предстоящих операциях. В частности, возглавляемая американцами международная коалиция не всегда знает о летящих из России в Сирию истребителях. "Мы уведомлены ненадлежащим образом", - негодует Пентагон.

В докладе, опубликованном министерством обороны США 4 мая, подчеркивается, что "данные нарушения не представляли угрозу для коалиционных сил".

В мире Ближний Восток Сирия В мире США Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции
Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине
В Центре Чумакова назвали средство защиты от коронавируса
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Зачем на Украину едет госсекретарь США