Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии

Посольство РФ в США напомнило Вашингтону, что российские военные находятся в Сирийской арабской республике на законных основаниях. А вот американцев в САР никто не звал.

В связи с этим "у США нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства", подчеркнули дипломаты. Их комментарий в Twitter стал ответом на заявления Пентагона, что военные РФ нарушают на северо-востоке САР механизм устранения конфликтных ситуаций.

Среди высказанных в адрес России претензий - отсутствие своевременного оповещения о предстоящих операциях. В частности, возглавляемая американцами международная коалиция не всегда знает о летящих из России в Сирию истребителях. "Мы уведомлены ненадлежащим образом", - негодует Пентагон.

В докладе, опубликованном министерством обороны США 4 мая, подчеркивается, что "данные нарушения не представляли угрозу для коалиционных сил".