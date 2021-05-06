Поведение заключенных начнет контролировать искусственный интеллект

В каждой камере СИЗО должны появиться телевизор и холодильник. Смертность от болезней в казенных домах сократится наполовину. А искусственный интеллект подключится к надзору за заключенными.

Правительство России утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. В документе предусмотрена масса гуманных пунктов, планируется в целом сократить тюремное население, закрыть 88 казенных домов. Отдельная глава прописывает планы по цифровой трансформации тюремного ведомства.

В частности, предполагается создание и развитие систем сбора и обработки данных, а также принятие решений на основе результатов применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

"В том числе с использованием видеоаналитики, прогнозирования поведения осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы", - говорится в документе.

Согласно прогнозам правительства страны, число заключенных к 2030 году должно сократиться до 250- 300 тысяч человек

Сегодня камеры повсюду, в том числе - за решеткой. Так что в перспективе, возможно, недремлющее око будет наблюдать за каждым заключенными и особенно за теми, кто признан особо опасным. При этом количество заключенных в ближайшие десять лет должно сократиться до 250-300 тысяч человек.

Еще одна новация: планируется дать внеочередное право на платные телефонные разговоры с детьми до 14 лет женщинам, находящимся в следственных изоляторах.