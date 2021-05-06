Поведение заключенных начнет контролировать искусственный интеллект

Правительство России утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. В документе предусмотрена масса гуманных пунктов, планируется в целом сократить тюремное население, закрыть 88 казенных домов. Отдельная глава прописывает планы по цифровой трансформации тюремного ведомства.
В частности, предполагается создание и развитие систем сбора и обработки данных, а также принятие решений на основе результатов применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.
"В том числе с использованием видеоаналитики, прогнозирования поведения осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы", - говорится в документе.
Сегодня камеры повсюду, в том числе - за решеткой. Так что в перспективе, возможно, недремлющее око будет наблюдать за каждым заключенными и особенно за теми, кто признан особо опасным. При этом количество заключенных в ближайшие десять лет должно сократиться до 250-300 тысяч человек.
Еще одна новация: планируется дать внеочередное право на платные телефонные разговоры с детьми до 14 лет женщинам, находящимся в следственных изоляторах.