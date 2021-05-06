Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения Москвы и Праги

Нужно успокоить "разогретые эмоциями" отношения Москвы и Праги. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты парламента страны. Трансляцию вели чешские телеканалы.

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - сказал Бабиш.

По его словам, дипломатические отношения России и Чехии находятся в кризисе.

Он также напомнил, что Москва может включить Чехию в список недружественных РФ государств, который, как заявили в российском МИД, сейчас формируется.

"Не знаю, мало ли вам этого?" - спросил Бабиш у депутатов, комментируя возможность попадания Чехии в этот список.