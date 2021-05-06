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Рубрика: В мире

Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого в Румынии медведя

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя в Румынии. Экологические организации заявили, что принц Эмануэль фон унд цу Лихтенштейн застрелил медведя по имени Артур на охраняемой территории.

Фото: iStock
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По данным неправительственных организаций, принц, который проживает в Ригерсбурге в Австрии, получил специальное разрешение от румынского министерства окружающей среды на отстрел медведицы, которая наносила ущерб фермам в Ойдуле. "Но на самом деле принц убил не проблемную медведицу, а самца, который жил глубоко в лесу и никогда не приближался к этим местам, - утверждают экологи. - Медведя по имени Артур много лет наблюдал в этом районе егерь по фамилии Грин. Артур был известен как дикий медведь, не привыкший к присутствию человека и источникам пищи, которые ему предлагали".

В распоряжении Associated Press оказались официальные охотничьи документы, подтверждающие, что принцу Эмануэлю было предоставлено четырехдневное разрешение на охоту в графстве Ковасна и 13 марта он застрелил 17-летнего бурого медведя, за что якобы заплатил 7000 евро. Габриэль Паун, президент организации Agent Green, сказал, что Артуру действительно было 17 лет, и он был самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым большим медведем в Европейском Союзе. "Интересно, как принц мог спутать медведицу, пришедшую в деревню, с самым большим самцом, существовавшим в глубине леса", - заметил Паун, сказав, что, по его мнению, "очевидно, что принц пришел не для того, чтобы разгадывать загадку. Он убил медведя и забрал домой самый большой трофей, чтобы повесить его на стену".

Бурые медведи являются охраняемым видом в соответствии с международными и румынскими законами, а в Румынии трофейная охота была объявлена ​​вне закона в 2016 году, уточняет Guardian. Однако сменявшие друг друга правительства предоставляли исключения "особо важным персонам", изданные министром окружающей среды, в случае c медведями, которые причинили серьезный ущерб или угрожали людям. Анн-Катрин Фройд, координатор кампании VGT, сказала: "Трофейная охота должна быть запрещена без исключений. В противном случае конфликты будут обостряться, и этот вид окажется под угрозой исчезновения, как это произошло в большинстве стран Европы. Это позор, что принц Эмануэль злоупотребил отступлением от правил, чтобы убить этого прекрасного медведя". Швейцарская газета Blick процитировала принца, который сказал, что не будет комментировать этот вопрос.

В мире Европа Румыния

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