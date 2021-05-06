Пулленек: Москва по праву заслуживает звания одной из кулинарных столиц планеты

Новости

Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел" 16:25
В Госдуме поддержали идею запрета на использование жидкостей для электронных сигарет 16:25
Лавров: РФ привержена обеспечению безопасности Армении 16:21
Джонсон: Корабли ВМС Британии останутся у берегов Джерси 16:14
На Урале школьница пострадала из-за селфи на детской железной дороге 16:07
В столице из-за ураганного ветра пострадали два человека 16:06
Warner Bros. и DC ищут черного режиссера для черного Супермена 16:04
Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве 16:03
Глава Минздрава рассказал о вакцине "Спутник Лайт" 16:00
Apple добавит новый слот с рекламой в магазине AppStore 15:56
Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова 15:56
Гинцбург рассказал, какие надежды возлагают на вакцину "Спутник Лайт" 15:50
"Реал" выставил Эдена Азара на трансфер 15:42
В Кургане завели дело о 15 сгоревших домах 15:36
В ростовский "Бессмертный полк" попытались вписать имена нацистов 15:35
В Челябинске спасли ребенка с огромной опухолью сердца 15:28
Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины 15:23
На Сейшелах нет зараженных коронавирусом россиян 15:20
Сергунина: В Москве 175 организаций отмечены знаком Safe Travels 15:12
Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдет с российским флагом 15:01
Таможня перечислила в бюджет почти 2 трлн рублей за четыре месяца 15:00
Путин анонсировал регистрацию вакцины "Спутник Лайт" 14:57
Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ в апреле 14:52
Вышел трейлер фильма про пандемию бессонницы "Неспящие" 14:29
Знакомство на улице обернулось для москвички потерей 50 тысяч рублей 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Как изменится порядок оплаты больничных
Как изменится порядок оплаты больничных
06.05.2021 16:14
Рубрика: Экономика

Пулленек: Москва по праву заслуживает звания одной из кулинарных столиц планеты

Текст: Сергей Жуков
Эксперты авторитетного ресторанного рейтинга Michelin планируют завершить работу над первым путеводителем по Москве к октябрю 2021 года. Об этом журналистам сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек.

По его словам, Москва заслуживает того, чтобы оказаться на гастрономической карте в качестве одной из кулинарных столиц мира. В городе, говорит Пулленек, много талантливых шеф-поваров, которые должны оказаться на страницах путеводителя. Эксперты Michelin, подчеркнул он, уже работают в Москве. Они всегда приходят в рестораны инкогнито. "Наши инспекторы говорят на разных языках мира и обладают уникальной способностью - быть непредвзятыми, оценивая разнообразные национальные кухни", - отметил Гвендаль Пулленек. Мишленовскую звезду, уточнил он, могут получить рестораны любого уровня. "Главное - это качество того, что лежит на тарелке", - подчеркнул он.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Индекс Michelin привлечет в Москву гастротуристов

Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что от появления выпуска московского гида Michelin в конечном итоге выиграют и рестораторы, и туристы, и москвичи, и сам город. "Это, в первую очередь, признание заслуг людей, которые работают в этой отрасли, - объяснила она. - С другой стороны, это плюс для путешественников, поскольку они получат дополнительную возможность ориентироваться в том гастрономическом многообразии, которое есть у нас в городе". Привлечет путеводитель и новых посетителей. "Следовательно, увеличатся доходы ресторанов, а значит и налоговые поступления в столичный бюджет", - добавила Сергунина. Не исключено, что рестораны с мишленовскими звездами получат какие-то преференции от города. По крайней мере, власти пообещали об этом подумать. Дата презентации гида будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Напомним, гид Michelin - самый известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Он издается с 1900 года. Россия станет 33-й страной, где он выпускается, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами. Отбор заведений для путеводителя конфиденциален. Эксперты путешествуют анонимно и составляют подробные отчеты. На их основе в Париже, где базируется главный офис Michelin, и рождается рейтинг. Рестораны могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.

Справка "РГ"

В Москве сегодня более 15 тысяч предприятий общественного питания. За последние годы их количество выросло в два с половиной раза.

Экономика Бизнес Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин рассказал о перспективах открытия границ с другими странами
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов
Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Гинцбург рассказал, какие надежды возлагают на вакцину "Спутник Лайт"
В Госдуме отвергли обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам