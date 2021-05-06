Пулленек: Москва по праву заслуживает звания одной из кулинарных столиц планеты

Эксперты авторитетного ресторанного рейтинга Michelin планируют завершить работу над первым путеводителем по Москве к октябрю 2021 года. Об этом журналистам сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек.

По его словам, Москва заслуживает того, чтобы оказаться на гастрономической карте в качестве одной из кулинарных столиц мира. В городе, говорит Пулленек, много талантливых шеф-поваров, которые должны оказаться на страницах путеводителя. Эксперты Michelin, подчеркнул он, уже работают в Москве. Они всегда приходят в рестораны инкогнито. "Наши инспекторы говорят на разных языках мира и обладают уникальной способностью - быть непредвзятыми, оценивая разнообразные национальные кухни", - отметил Гвендаль Пулленек. Мишленовскую звезду, уточнил он, могут получить рестораны любого уровня. "Главное - это качество того, что лежит на тарелке", - подчеркнул он.

Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что от появления выпуска московского гида Michelin в конечном итоге выиграют и рестораторы, и туристы, и москвичи, и сам город. "Это, в первую очередь, признание заслуг людей, которые работают в этой отрасли, - объяснила она. - С другой стороны, это плюс для путешественников, поскольку они получат дополнительную возможность ориентироваться в том гастрономическом многообразии, которое есть у нас в городе". Привлечет путеводитель и новых посетителей. "Следовательно, увеличатся доходы ресторанов, а значит и налоговые поступления в столичный бюджет", - добавила Сергунина. Не исключено, что рестораны с мишленовскими звездами получат какие-то преференции от города. По крайней мере, власти пообещали об этом подумать. Дата презентации гида будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Напомним, гид Michelin - самый известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Он издается с 1900 года. Россия станет 33-й страной, где он выпускается, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами. Отбор заведений для путеводителя конфиденциален. Эксперты путешествуют анонимно и составляют подробные отчеты. На их основе в Париже, где базируется главный офис Michelin, и рождается рейтинг. Рестораны могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.

Справка "РГ"

В Москве сегодня более 15 тысяч предприятий общественного питания. За последние годы их количество выросло в два с половиной раза.