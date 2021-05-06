Путин назвал оправданным решение о нерабочих днях в мае

Решение сделать майские праздники длинными оправдалось - заболеваемость коронавирусом снижается. Об этом заявил президент на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая прошла в режиме видеоконференции. При этом в ряде регионов снизились объемы тестирования и темпы вакцинации, заметил Владимир Путин, указав, что это надо скорректировать.

"Мы приняли решение продлить майские праздники, не делать перерыва между 1 мая и 9 мая, с тем чтобы снять дополнительные риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте и таким образом поспособствовать еще раз тому, чтобы у нас снижалась опасность распространения коронавирусной инфекции", - напомнил президент.

В целом, решение оказалось оправданным, продолжается снижение заболеваемости, констатировал Путин. "Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается. Идет и тестирование, продолжается вакцинация", - заметил он.

"Но, как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", - подчеркнул президент.