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06.05.2021 15:53
Рубрика: Власть

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna

Текст: Кира Латухина
Эффективность американской вакцины от коронавируса Moderna будет понятна лет через 10, а надежность российских препаратов известна уже сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая прошла в формате видеоконференции.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

"На сегодняшний день мы видим, что на мировых рынках, к сожалению, усиливается, обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов", - сказал Владимир Путин.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется и ведет себя на рынке достаточно агрессивно", - отметил президент. "Но это их вопросы. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат и очень современный и, дай Бог, надеюсь, что так и будет", - подчеркнул он.

"Правда, будет ли это так на самом деле, это будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов", - добавил Путин.

"На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас "Спутник Лайт" появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями​​​. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, наиболее надежны и наиболее безопасны", - заключил президент.

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