Путин поздравил с Победой последнего ветерана Великой Отечественной из КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы последнего оставшегося в живых ветерана Великой Отечественной войны из Северной Кореи - Ли Ён Сук, которой недавно исполнилось 105 лет. Об этом сообщается на странице посольства РФ в КНДР в соцсети Facebook.

Посол России в КНДР Александр Мацегора в четверг передал директору первого департамента Европы МИД КНДР Кан Сон Хо поздравление Путина ветерану с праздником и также букет цветов.

Ли Ён Сук - последняя оставшаяся в живых в КНДР участница Великой Отечественной войны, боец 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной армии. Она принимала участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов.