Путин рассказал о перспективах открытия границ с другими странами

Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за ситуацией с коронавирусом в других странах для открытия границ. По его словам, власти заинтересованы в том, чтобы "люди могли свободно передвигаться и могли бы отдыхать полноценно".

"Мы с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов", - заявил президент РФ в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Путин подчеркнул, что вопрос открытия границ не лежит в политической плоскости и обусловлен только медицинскими ограничениями.

"Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно когда наступает сезон", - сказал президент РФ.