Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова

Отечественные вакцины от коронавируса надежны и просты, как автомат Калашникова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции.

"Как сказал один из европейских специалистов: надежны как автомат Калашникова... Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надежны как автомат Калашникова", - сказал Путин.

Россия - единственная на сегодня страна, которая готова и передает в другие государства технологию производства вакцин, сообщил он. "И эта практика уже реализуется, она уже на марше. В некоторых странах производство нашей вакцины уже организовано с передачей технологий", - отметил Путин.