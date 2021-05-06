У работников культуры появилась возможность поменять специализацию или получить новые профессиональные навыки. Специально для них в рамках нацпроекта "Культура" создано 15 центров непрерывного образования и повышения квалификации.

Направляемся знакомиться с их работой. В столичном Институте театрального искусства только что прошло обучение по программе "Проблемы преподавания актерского мастерства". На них занимались специалисты из Ивановского колледжа культуры, Городского дома культуры Приволжска и Кинешемского драмтеатра имени А.Н. Островского. С последними встретились, что называется, в дверях. На все вопросы у них был короткий ответ: "Спешим на поезд. Все просто здорово!"

В Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по программе "Система профессиональных исполнительских и педагогических методов развития одаренных детей" повысил квалификацию 41 преподаватель. Они представляли детские музыкальные школы и школы искусств Ивановской области.

В Российской академии музыки имени Гнесиных можно повысить квалификацию по нескольким программам. Знакомлюсь с Юлией Матюхиной, замдиректора Бобровской детской школой искусств в Воронежской области. "Я благодарна всем за эти курсы, - поделилась она. - Так много узнала. Уже набросала план, как вывести нашу школу в первые строчки рейтинга области".

В Российской государственной библиотеке мы застали сотрудников районных библиотек из Башкирии, которые завершали курс "Создание модельных муниципальных библиотек". "Мы узнаем, как создать современное библиотечное пространство и поддержать работу дискуссионных клубов", - рассказывает главный библиотекарь Анфиса Зарипова.

Находим Центр непрерывного образования и повышения квалификации "Московская государственная академия хореографии". По образовательной программе "Классический танец. Школа мужского исполнительства" тут прошли обучение работники республиканского хореографического колледжа из Бурятии. Помимо всего прочего их учили анализировать процесс обучения технике танца, видеть и исправлять ошибки исполнителя.

Впрочем, занятия в Центрах непрерывного образования не всегда очные. Например, в Казанском государственном институте культуры они проходят в дистанционном формате.

40 тысяч специалистов ежегодно проходят курсы повышения квалификации в центрах непрерывного образования, созданных в рамках нацпроекта "Культура"

Однако как бы они ни были организованы, это в любом случае дает возможность специалистам сферы культуры повысить свой уровень образования по разным направлениям. Причем с учетом особенностей и современных требований в престижнейших вузах страны. И дает неограниченные возможности для общения с лучшими профессорами и мастерами культуры страны.

И еще об одной особенности обучения в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". О ней не забывали упомянуть все наши собеседники. Занятия в центрах бесплатные.