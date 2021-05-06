Новости

В Кишиневе констатировали нехватку средств на досрочные выборы 06.05.2021
Коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель Земли 06.05.2021
Российские военные сообщили о перемещении техники коалиции США в Сирии 06.05.2021
На трассе М-12 "Москва-Казань" уложили первый асфальт 06.05.2021
Власти Оренбуржья помогут семьям погибших при взрыве снаряда поисковиков 06.05.2021
В Волгоградской области мужчине одновременно пересадили почку и печень 06.05.2021
В Москве экс-работник ТЦ обстрелял росгвардейцев из травматического пистолета 06.05.2021
Генсек ООН: Температура Земли стала рекордно высокой за 3 млн лет 06.05.2021
Число жертв рейда полиции в Рио-де-Жанейро увеличилось до 25 06.05.2021
Японский город потратил "ковидные деньги" на статую гигантского кальмара 06.05.2021
Ряд стран призывал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу 06.05.2021
Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде 06.05.2021
Ко Дню Победы в метро Москвы раздадут более 30 тысяч "синих платочков" 06.05.2021
Двадцать три человека погибли в перестрелке в Рио-де-Жанейро 06.05.2021
Суд отправил в СИЗО на два месяца управляющую "Вечного зова" 06.05.2021
Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения Москвы и Праги 06.05.2021
Московские коммунальщики ликвидируют последствия ураганного ветра 06.05.2021
Девичью башню в Стамбуле превратят в концертный зал 06.05.2021
До девяти тысяч военных примут участие в учениях НАТО в мае-июне 06.05.2021
СМИ: "Спартак" может предложить Жиго контракт на улучшенных условиях 06.05.2021
МЧС: В природном пожаре в Омской области сгорели 25 различных строений 06.05.2021
Вышел финальный трейлер хоррора "Тихое место 2" 06.05.2021
В Marvel ищут черного режиссера для нового "Блэйда" 06.05.2021
Уральские поисковики получат привилегии при поступлении в вузы 06.05.2021
Медведев и Карацев не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде 06.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Как изменится порядок оплаты больничных
Как изменится порядок оплаты больничных
06.05.2021 22:32

Аккаунт по наследству

Текст: Антон Пономарев (директор департамента корпоративного бизнеса ESET)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 98(8449)
Почти каждый из нас оставляет в Сети массу данных о себе: личную информацию, фотографии, публичные записи, иногда даже разнообразные документы и банковские реквизиты. Мы мало задумываемся о том, что произойдет с ними в случае нашей смерти. Между тем брошенные аккаунты часто становятся орудием хакеров и мошенников.

По законодательству РФ фотографии и посты в соцсетях, электронные письма и даже криптовалюта - это объекты авторского права. Они переходят по наследству в случае смерти своего обладателя - как по завещанию, так и по праву наследования, то есть к ближайшим родственникам. Однако когда человек умирает, о его цифровой собственности почти никто не задумывается. Сотни тысяч аккаунтов в соцсетях оказываются без присмотра.

Фото: iStock
В России создан консорциум вузов по подготовке "цифровых" кадров

Злоумышленники ищут личные страницы в интернете, куда владелец не заходил больше года и где нет соболезнований или некролога. Изучив, что человек о себе писал, сочиняют легенду. Иногда меняют фотографию. И потом используют получившийся фейковый аккаунт, например для массовых рассылок. От имени "мертвых душ" могут действовать "юристы" и "нотариусы", обещающие наследство от троюродного дедушки.

Группировка Spain Squad научилась перехватывать неактивные учетные записи в Twitter и затем продавала их через соцсети. На это был спрос среди тех, кто хотел воспользоваться популярностью чужого макроблога.

Если на странице умершего человека есть некролог и соболезнования, приглашение на похороны или поминки, мошенники могут вычислить круг общения покойного, жизненную ситуацию его близких. И затем, перехватив страницу, начать сбор средств как бы на помощь семье. Например, если человек скончался после долгой болезни и дорогостоящего лечения, а у него остались пожилые родители или маленькие дети.

Личные данные и фото умерших используют и для "благотворительных" сборов. Особенно часто - на детей. Во-первых, на тяжело больных малышей люди охотнее жертвуют. Во-вторых, во время болезни ребенка родители оставляют множество следов в интернете: документы на сайтах фондов, фотографии в соцсетях, номера банковских карт и справки в облачных хранилищах.

Жертвами преступников могут стать и целые организации. К примеру, в начале 2021 года хакеры проникли в корпоративную Сеть на правах администратора домена. Владелец аккаунта скончался тремя месяцами ранее, а его учетная запись не была деактивирована. Угрозу обнаружили не сразу: злоумышленники работали от имени умершего по ночам и успели запустить вирус-шифровальщик, который поразил более сотни систем.

Утрата коллеги - всегда горе для компании. Но оставлять без внимания корпоративные учетные записи умерших - ошибка, которая может стоить слишком дорого. Если при увольнении сотрудников деактивация их аккаунтов поставлена на поток, то в случае смерти кадровики обычно заняты траурными мероприятиями, и информация о необходимости удалить учетки может просто не дойти до отдела IT. А известие о смерти специалиста может стать для злоумышленников сигналом к планированию атаки на фирму, где он работал.

От имени "мертвых душ" могут действовать "юристы" и "нотариусы"

Как же защитить свою информацию в Сети?

Во-первых, можно назначить поверенного, который будет вправе распоряжаться вашими цифровыми активами. Этот вопрос можно прописать в обычном завещании или в специальном документе и заверить у нотариуса. Российский нотариат с подобными просьбами уже сталкивался и реагирует на них благосклонно. Но нужно иметь в виду, что цифровые активы существуют внутри платформ (например, соцсетей или порталов). Эти платформы принадлежат компаниям разных стран и подчиняются разным законам. Если у наследников умершего нет его логинов и паролей, а сама соцсеть не удовлетворилась предъявленными доказательствами смерти, решить проблему через суд будет проблематично.

Во-вторых, стоит пользоваться диспетчером паролей. Специалисты советуют не использовать один и тот же пароль на разных платформах. Запомнить несколько вариантов сложно, записи имеют свойство теряться. С диспетчером достаточно запомнить или записать один пароль, но очень сложный. Доступ ко всем аккаунтам будет происходить через приложение, которое хранит данные в зашифрованном виде и каждый раз генерирует новый пароль. Наследникам вы сможете передать всего один код. Например, через банковскую ячейку, упомянутую в завещании.

Полезно заранее наметить порядок действий наследников относительно ваших аккаунтов в соцсетях. В Facebook есть два сценария: удалить страницу или сделать ее мемориальной. Оба действия может совершить человек, назначенный владельцем аккаунта при жизни. В Instagram удалить или увековечить страницу можно после заполнения специальной формы и предоставления свидетельства о смерти. Похожая схема действий в Twitter, Snapchat и LinkedIn.

Фото: iStock
Назван простой способ ускорить работу смартфона

Чтобы распорядиться профилем умершего человека во "ВКонтакте", его родственники должны отправить в техподдержку фото свидетельства о смерти и просьбу удалить или законсервировать аккаунт. Такая же система принята в "Одноклассниках". Правда, обе российские соцсети проблемой "мертвых душ" занялись только в конце 2020 года, поэтому памятных страниц там немного.

Наконец, еще один способ защиты - проставить водяные знаки на все файлы, которые вы загружаете в интернет. Нанести водяной знак можно с помощью простых приложений или встроенных фоторедакторов в соцсетях. Водяной знак должен занимать не менее 10-20 процентов картинки. Выберите для него место, которое сложнее обрезать при кадрировании.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции
Минприроды опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод